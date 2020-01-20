Политолог оценил отказ Джонсона от нормализации отношений с Россией

«Британии не будет лучше от таких высказываний. Россия – крупный торгово-экономический партнер для страны. Кроме того, в Британии большой интерес к российской культуре и развитию гуманитарных связей с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Британии о том, что между Москвой и Лондоном не будет нормализации отношений.

«Проблемы, предопределившие ухудшение отношений между Россией и Великобританией, начиная от истории с убийством Александра Литвиненко и заканчивая скандалом с отравлением Сергея Скрипаля, нельзя считать закрытыми. Они имеют собственную динамику. О них вспоминают и их рассматривают как свидетельство того, что Россия может в каких-то обстоятельствах вмешаться в британские дела. Сложившийся политический фон остается и продолжает влиять на политику Британии», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он добавил, что Британия в рамках Евросоюза и НАТО всегда относилась к группе «критиков» России – тех стран, которые наиболее последовательно и жестко критиковали Россию в тех или иных вопросах. Поэтому для Британии острым остается вопрос, например, Украины, отметил собеседник.

По его словам, высказывание Джонсона надо воспринимать с определенными поправками. «Сказать, что наши отношения ухудшаются, неправильно. В каком-то смысле нормализация отношений между странами происходит – идет активное развитие экономического сотрудничества, сохранились и в чем-то даже расширились гуманитарные связи. Мы движемся к некой новой «нормальности», но она не такая, какой мы хотели бы ее видеть в наших отношениях», – сказал эксперт.

Он отметил, что выход страны из Евросоюза под лозунгом «Global Britain» и возвращение Британии статуса великой мировой державы предполагает более активную политику и на российском направлении. «Без участия России многие глобальные проблемы не могут быть решены. В ситуации с Ираном российские и британские позиции по СВПД совпадают. Если Британия хочет играть более активную роль на Ближнем Востоке, в Африке или в Северо-Восточной Азии, то без конструктивного диалога с Москвой это сделать труднее», – заключил собеседник.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон во время первой личной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что нормализации отношений между Москвой и Лондоном не будет, пока Россия «угрожает» безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

Россия ранее неоднократно подчеркивала, что не участвует в какой-либо «дестабилизирующей» деятельности. Как говорил президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. По словам главы государства, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

На полях саммита в Берлине Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года.

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