Жителей Южной Кореи оскорбили усы американского посла

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20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...

Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

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Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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              Жителей Южной Кореи оскорбили усы американского посла

              20 января 2020, 11:03

              Текст: Ольга Никитина

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              Усы американского посла в Сеуле Гарри Харриса вызвали недовольство граждан Южной Кореи, напомнив им о временах японского колониального правления, пишет газета Le Monde.

              Харрис был назначен послом США в Южной Корее еще в июле 2018 года, и с тех пор в стране царит усиливающееся недовольство в адрес Соединенных Штатов. На недавней пресс-конференции Харрис попытался обратить в шутку историю со своими усами, однако это не увенчалось успехом, передает ИноТВ содержание статьи французского издания.

              Усы американского дипломата формы «шеврон» напоминают корейским интернет-пользователям о восьми генерал-губернаторах, «железной рукой» правивших этой территорией во времена японского колониализма (1910-1945 годы).

              Кроме того, граждане Южной Кореи заметили сильное сходство Харриса с маршалом Хасэгавой Есимити, генерал-губернатором полуострова в 1916-1919 годах, печально известным, благодаря жестокому подавлению восстания за независимость Кореи 1 марта 1919 года. Более того, предубеждение против американского посла усиливается его происхождением: дипломат родился в окрестностях Токио в семье американского военного и японки.

              В ответ на критику адмирал в отставке и бывший глава Тихоокеанского командования ВМС США Харрис заявил, что некоторые борцы за независимость Кореи также носили усы.

              Он признался также, что отрастил усы, чтобы «обозначить разрыв» между карьерой офицера ВМС США и новой жизнью в качестве дипломата. «Я попытался подрасти, но не смог, тогда я попытался помолодеть и снова не смог. При этом отрастить усы я мог, поэтому я так и сделал», – сказал посол. «Я тот, кто я есть», – добавил он, подчеркнув, что решения принимает как американский, а не японский посол в Корее.

              Тем не менее нелюбовь к дипломату продолжается, констатирует Le Monde.

              Усиливает недовольство и политика, которую проводит Харрис, назначенный послом президентом США Дональдом Трампом. В частности, дипломат подталкивал Сеул к возобновлению переговоров с Токио и разделяет желание Трампа заставить Сеул в четыре раза увеличить расходы на содержание 28 тыс. американских солдат, находящихся на южной части полуострова.

              В конце прошлого года в Сеуле прошла демонстрация, участники которой высмеивали «недипломатичные» усы американского посла и хотели обезглавить олицетворяющее его чучело, однако отказались от этой идеи после вмешательства полиции.

              Новое обострение произошло 17 января, после стычки посла с администрацией южнокорейского президента Мун Чже Ина. Власти страны сочли «совершенно неуместным» предложение Харриса, согласно которому Сеул должен просить разрешения Вашингтона на посещение жителями Южной Кореи туристического региона Кымгансан на северокорейской территории. Администрация Мун Чже Ина увидела в этом заявлении покушение на суверенитет страны.

              Южнокорейские политики вновь сравнили Харриса с японскими генерал-губернаторами и назвали отношение дипломата «неподобающим для посла». 


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