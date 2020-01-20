Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 12 копеек – до 61,43 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, составив 68,20 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».