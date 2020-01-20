Сербский митрополит потребовал от властей Черногории отменить закон о церквях

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20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Почему вымирает Прибалтика

Литва и Латвия входят в число мировых лидеров по темпам старения и сокращения населенияФото: Ints Kalnins/Reuters
Латвия и Литва продолжали пустеть, ставя мировые рекорды. Специалисты предрекают им демографическую катастрофу из-за нехватки жизненно важных специалистов, увеличения количества пенсионеров и эмиграции молодежи − со времен распада СССР эти республики потеряли до трети населения. Удастся ли спасти Прибалтику? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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              Сербский митрополит потребовал от властей Черногории отменить закон о церквях

              20 января 2020, 08:27

              Текст: Ольга Никитина

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              Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Радович) отказался от переговоров с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе.

              «Если он это называет политическим собранием, тогда он не знает, что церковное, а что политическое, и это неудивительно, потому что сам не крещен», – заявил владыка Амфилохий, комментируя слова президента Черногории Мило Джукановича, который упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

              «А то, что он призывает разговаривать о законе, то народ здесь сегодня сказал свое слово: это не закон, а беззаконие и отъем святынь», – приводит его слова РИА «Новости».

              «Как нам разговаривать о лжи и несправедливости, стыде и позоре Черногории? Самое постыдное, что произошло в Черногории – этот закон. Не можем разговаривать об этом так, как он (президент Мило Джуканович) хочет», – подчеркнул сербский архиерей.

              В воскресенье десятки тысяч православных верующих участвовали в праздновании Богоявления и молебнах и шествиях по всей Черногории. Традиционные заплывы за крестом проходили не только в реках и озерах, но и в Адриатическом море. Торжества возглавил владыка Амфилохий, который призвал руководство страны «креститься и быть со своим народом».

              В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон, который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.

              Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. РПЦ призвала все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.


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