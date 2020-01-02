В Киеве помечтали о «плане Маршалла» для Украины

Лучшим вариантом «плана Маршалла» для Украины стали бы прямые инвестиции из других стран, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я глубоко убежден, что лучший «план Маршалла для Украины» – это прямые иностранные инвестиции», – сказал он в интервью «Интерфакс – Украина».

«Но я также благодарен тем коллегам из некоторых стран Европейского союза, которые разработали этот план и продвигают его», – добавил Кулеба.

Он признался, что пока не видит «готовности самого Евросоюза идти в эту историю», и отметил, что работа над этим проектом продолжается.

Планом Маршалла называют программу экономического восстановления и развития Европы после Второй мировой войны путем предоставления американской помощи.

В октябре был опубликован доклад к сессии Парламентской ассамблеи НАТО, в котором говорилось, что Западу нужно подумать о разработке «амбициозных» мер поддержки Украины в масштабах «плана Маршалла». При этом отмечалось, что в докладе, посвященном Украине, 37 раз используется слово «коррупция».

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