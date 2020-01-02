Коболев объяснил роль Нафтогаза в сделке с Газпромом

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев объяснил, какую роль играет украинская компания в пакетной сделке с Газпромом по газу.

По словам Коболева, Нафтогаз выступил буфером между Газпромом и Украиной, так как российская компания не была готова брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа», украинские законы еще не соответствуют европейским нормам. «Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», – добавил глава Нафтогаза.

Накануне Коболев объявил, что отделение оператора ГТС Украины от Нафтогаза завершено.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.