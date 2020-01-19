Овечкин прокомментировал вхождение в десятку лучших снайперов НХЛ

Российский хоккеист команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал особенным моментом вхождение в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ.

«В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня. Это история, это очень круто. У меня еще полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится. Сейчас главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона», – передает его слова ТАСС.

«Вашингтон» в субботу обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:4, проигрывая после второго периода 1:4. Овечкин сделал хет-трик, достигнув отметки в 692 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Марио Лемье (690 шайб) и делит девятое место с канадцем Стивом Айзерманом.

Лучшим снайпером является Уэйн Гретцки – в его активе 894 шайбы. Ближайшим «соперником» для Овечкина является Марк Мессье с 694 шайбами.