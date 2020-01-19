Принц Гарри и Меган Маркл решили возместить короне затраты на ремонт резиденции

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены возместить затраты на ремонт Фрогмор-коттеджа – официальной резиденции герцога и герцогини Сассекских, сообщили в Букингемском дворце.

«Герцог и герцогиня Сассекские выразили желание возместить произведенные за счет Гранта суверена расходы на ремонт Фрогмор-коттеджа, который продолжит оставаться домом их семьи в Соединенном Королевстве», – приводит текст заявления ТАСС.

Согласно заявлению Букингемского дворца, «Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи». Предполагается, что изменения в официальном статусе принца и его супруги вступят в силу весной 2020 года.

В сопровождающем документ заявлении Елизаветы II подчеркивается, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами королевской семьи.

«Я понимаю, что они столкнулись с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания [общественности и прессы] в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь», – отметила королева.

«Все моя семья надеется на то, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную жизнь», – резюмировала Елизавета II.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в королевской семье.

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