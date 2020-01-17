Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность главы российского правительства, сообщил немецкий кабмин.

Меркель «сердечно поздравила» Мишустина и отметила «исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи» России и Германии. Эти связи, по ее словам, «составляют фундамент» отношений двух стран.

Берлин отметил, что стремится «с ответственностью развивать дальше эти отношения», передает РИА «Новости».

«С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством», – заявила Меркель, пожелав Мишустину «удачи в предстоящих задачах».

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В четверг президент России Владимир Путин назначил новым премьер-министром страны 53-летнего Мишустина, которого ранее утвердила Госдума.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом руководителе кабмина.

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