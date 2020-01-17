Послание Путина на Западе сравнили с «эффектом разорвавшейся бомбы»

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НОВОСТЬ ЧАСА:На двери кабинета российского премьера сменили табличку
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины
Мишустин выберет министров – носителей особого импульса
Путин решил превратить Россию в «семейную страну»
«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
В послании Путина проявилось его мировоззрение
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке
Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Русская мечта как мировоззрение
Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево
В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человекПодробности...
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасностиПодробности...
Австралию охватили неукротимые лесные пожары
Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов СШАПодробности...
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