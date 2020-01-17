СК начал проверку по драке ученика с учительницей в Москве

Следователи инициировали проверку в московской школе, где, по данным СМИ, ученик избил преподавателя за то, что тот попытался вытащить у него наушники.

Главное следственное управление СК по Москве организовало доследственную проверку по публикациям в СМИ, посвященным этому инциденту, сообщается на сайте ведомства.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СК.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись произошедшего, в ролике видно, как один из учеников разносит технику, стекло одного из шкафов в классе. В ответ на вопрос «Что ты творишь?» юноша кричит «А это тебе, тварь, за наушники».

Одноклассники этого подростка рассказали радиостанции «Говорит Москва» о его поведении на уроке.

«Весь урок он сидел в наушниках и не реагировал на замечания учителя, в середине урока учитель пошёл за ним. Она взялась за наушники, а он дернулся и порвал наушники, после чего со словами «ты мне за эти наушники заплатишь» ударил ее в лоб 2 раза. У нее начала течь кровь, их разняли, после чего он начал буянить. После того как их разняли ученики пошли за охранником, врачом и директором», – рассказали очевидцы инцидента.

Также одноклассники сообщили, что у подростка плохая успеваемость, он «ничего не делает, просто сидит в наушниках», и все окружающие уже перестали пытаться с ним поговорить.

«Мать есть, но в разводе. Воспитывается бабушкой и отцом .12 двоек из 12 предметов за триместр. Митя – производное от Димы, его Митей все учителя и ученики зовут. Он общается с пятиклассниками-шестиклассниками. Мы не считаем разумным с ним разговаривать. Это не бойкот, спросит – ответим. Просто друзьями с ним быть не целесообразно. Тупой», – рассказали ребята.

Директор учреждения, где произошел инцидент, сообщил телеканалу 360, что конфликт уже улажен. ««Конфликт улажен, ничего такого. Все в порядке», – сказал руководитель школы.

Ранее сообщалось, что педагог дернул не подчинившегося ученика за наушник, в результате чего тот оторвался. В ответ ученик ударил 61-летнюю учительницу по лицу и по руке, в которой она держала пульт от интерактивной доски. Пульт отлетел и рассек женщине голову.