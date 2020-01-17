МИД предупредил о последствиях в случае выхода США из Договора по открытому небу

В случае выхода США из Договора по открытому небу архитектуре европейской безопасности будет нанесен серьезный ущерб, что вынудит Россию предпринять адекватные шаги, заявили в пресс-службе МИД.

«Выход США из договора нанесет серьезный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги», – говорится в ответах министерства иностранных дел России на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Там же отмечается, что Москва считает договор по открытому небу важной мерой укрепления транспарентности в военной области. «Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаем его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает все возможное для его сохранения», – говорится в ответе МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает на здравомыслие и дальновидность партнеров. «Считаем необходимым урегулировать имеющиеся разногласия по выполнению ДОН путем переговоров с учетом озабоченностей всех сторон. Готовы к совместной предметной работе с государствами-участниками», – подчеркнули в ведомстве.

В октябре 2019 года стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из ДОН.

Между тем в Конгрессе США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по выходу страны из Договора по открытому небу.