«Единая Россия» предъявила претензии ряду министерств

У депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме есть претензии к работе министерств здравоохранения, культуры, труда и просвещения, заявил руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов.

«В ходе общения депутатов фракции с на тот момент еще кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств», – сказал Неверов, передает ТАСС.

Среди таковых он назвал министерство здравоохранения, министерство культуры, министерство труда и социальной защиты, а также министерство просвещения.

В четверг Мишустин пообещал кардинальные изменения в кабмине, и по персональному составу, и по структуре.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, у кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина.

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