Патриарх Кирилл рассказал об ожиданиях от Мишустина на посту премьера

Патриарх Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя российского правительства и выразил надежду, что ему удастся сделать «много доброго и полезного» на новом посту.

Предстоятель РПЦ отметил, что перед Мишустиным стоит ряд непростых задач. «Полагаю, что вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам», – приводит его слова РИА «Новости».

Патриарх также выразил надежду на продолжение взаимодействия правительства с Русской православной церковью и на то, что оно «будет и впредь способствовать утверждению в общественном сознании непреходящих семейных ценностей и традиций», повышению уровня жизни народа.

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В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета безопасности России.

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