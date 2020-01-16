Посол ЕС нашел повод для «осторожного оптимизма» в отношениях с Россией

Глава представительства Евросоюза (ЕС) в России Маркус Эдерер считает, что в данный момент имеются предпосылки для нормализации диалога между Москвой и Европой.

Эдерер заявил на пресс-конференции, что «есть некоторые предпосылки для дальнейшего улучшения, в частности возвращение России в Совет Европы», передает ТАСС.

«У нас поменялся состав Еврокомиссии, но политика ЕС на российском направлении сильно не изменилась. Состояние отношений во многом зависит от выполнения Минских соглашений, по которым мы наблюдали некоторый прогресс», – сказал он.

Дипломат также назвал «положительным аспектом» новое соглашение о транзите российского газа через Украину.

«Если мы сможем сохранить такое положение дел или даже улучшить его в новом году такими же достижениями, то отношения будут двигаться по положительному треку. Я думаю, что это все знаки для осторожного оптимизма», – заключил он.

При этом накануне Маркус Эдерер заявил, что стношения России и Запада на сегодня хуже, чем были во времена холодной войны.

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