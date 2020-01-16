Клименко рассказал, как будет работать бесплатный «Доступный интернет»

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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании к Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнирровали и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Политическая реформа Путина сделает Россию сильнее

Шестнадцатое президентское послание Владимира Путина дало старт политической реформеФото: Алексей Никольский/ТАСС
Президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию 21 века – и точно также в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.  Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
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Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...
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Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

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              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Клименко рассказал, как будет работать бесплатный «Доступный интернет»

                 16 января 2020, 08:32
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Бесплатный доступ к «значимым отечественным интернет-сервисам», возможно, будет работать по аналогии с ТВ-мультиплексом, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

              Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет», который должен будет обеспечить бесплатный доступ к значимым российским интернет-сервисам. Каким – пока не ясно.

              «Я думаю, что технически здесь идет полная аналогия с нашим телевизионным мультиплексом: он есть кабельный и бесплатный. Это будет вне тарифных планов, равнозначно ситуации, когда покупая телефон, мы имеем доступ к экстренному вызову. Поэтому технически я никаких сложностей не вижу», – говорит Клименко.

              Эксперт также отмечает, что есть вопросы по затратам, которые будут осуществляться. При этом он полагает, что даже если на проект деньги выделит государство, большой суммы от него не потребуется.

              «И еще точно не определено, какие ресурсы все-таки будут доступны. Сложно предположить, но, скорее всего, будет доступ к государственным, социальным и новостным ресурсам. Лет пять назад очень активно дискутировалась история про бесплатный отечественный видеоконтент, но это вряд ли будет», – рассуждает Клименко. 

              Получив доступ к госуслугам и социально ориентированным сайтам, люди всегда смогут пользоваться ресурсами и больше не смогут сказать, что «кончился тариф, поэтому я не получил уведомление», считает эксперт.

              Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, какие отечественные интернет-сервисы относятся к социально значимым. К их числу он отнес портал госуслуг, сервисы и приложения правоохранительных ведомств и сферы образования.


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