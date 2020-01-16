Клименко рассказал, как будет работать бесплатный «Доступный интернет»

Бесплатный доступ к «значимым отечественным интернет-сервисам», возможно, будет работать по аналогии с ТВ-мультиплексом, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет», который должен будет обеспечить бесплатный доступ к значимым российским интернет-сервисам. Каким – пока не ясно.

«Я думаю, что технически здесь идет полная аналогия с нашим телевизионным мультиплексом: он есть кабельный и бесплатный. Это будет вне тарифных планов, равнозначно ситуации, когда покупая телефон, мы имеем доступ к экстренному вызову. Поэтому технически я никаких сложностей не вижу», – говорит Клименко.

Эксперт также отмечает, что есть вопросы по затратам, которые будут осуществляться. При этом он полагает, что даже если на проект деньги выделит государство, большой суммы от него не потребуется.

«И еще точно не определено, какие ресурсы все-таки будут доступны. Сложно предположить, но, скорее всего, будет доступ к государственным, социальным и новостным ресурсам. Лет пять назад очень активно дискутировалась история про бесплатный отечественный видеоконтент, но это вряд ли будет», – рассуждает Клименко.

Получив доступ к госуслугам и социально ориентированным сайтам, люди всегда смогут пользоваться ресурсами и больше не смогут сказать, что «кончился тариф, поэтому я не получил уведомление», считает эксперт.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, какие отечественные интернет-сервисы относятся к социально значимым. К их числу он отнес портал госуслуг, сервисы и приложения правоохранительных ведомств и сферы образования.