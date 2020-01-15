В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В ролике, который появился на YouTube-канале «Как обмануть президента», якобы Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают курс доллара на Украине и другие экономические вопросы перед встречей с Зеленским, сообщает «Страна».

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», – заявляет Гончарук.

Он говорит, что Зеленскому нужно объяснить, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. Теперь же люди увидели, что у них «сильный президент» и «бояться нечего».

«У него нет в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там», – говорит Гончарук.

По его словам, пока у Зеленского в голове туман, к нему «будет прилетать эта хрень на тему облигаций» - речь шла о спекуляциях ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), которым приписывают резкое укрепление гривны.

В октябре 2019 года Национальный банк Украины продал на валютном рынке 200 млн долларов, чтобы сгладить колебания курса валюты.

Кроме того, в декабре МВФ хвалил Зеленского «за впечатляющий прогресс», достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ и «продолжении разумной экономической политики».