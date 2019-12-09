МВФ назвал условия для экономического успеха Украины

Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике при условии сохранения результатов очистки банковской системы и возмещения потерь налогоплательщиков, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«В ходе нашей беседы (с президентом Украины Владимиром Зеленским – прим. ВЗГЛЯД) я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать программу властей по поддержке макроэкономической стабильности и становлению экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста», – передает ее заявление УНИАН.

Она подтвердила, что МВФ и Киев достигли соглашения на уровне персонала о новой трехлетней программе расширенного финансирования Украины. МВФ поддерживает объем около 5,5 млрд долларов.

Георгиева отметила, что решение еще должно утвердить руководство Фонда.

Ранее сообщалось, что МВФ достиг договоренности с властями Украины о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов сроком на три года.