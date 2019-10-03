Нацбанк Украины продал валюту для поддержания гривны

Национальный банк Украины продал на валютном рынке 200 млн долларов, чтобы сгладить колебания курса валюты.

«НБУ на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривны 200 млн долларов», – сообщило УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В нацбанке отметили, что предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее возрос, однако «такие колебания вызваны психологическими факторами».

Также при необходимости НБУ и в дальнейшем планирует «сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания» и может вернуться к интервенциям по покупке валюты.

По состоянию на 3 октября НБУ снизил официальный курс гривны к доллару США с 24,56 гривен за доллар до 24,86. Курс гривны к евро снизился на 40 копеек: с 26,76 гривен за евро до 27,16.

Ранее в НБУ предупредили, что на Украине сохраняются риски для макроэкономической стабильности, несмотря на рост основных экономических показателей за последние два года.