У американки в открытом космосе отстегнулась видеокамера и фонарь

Видеокамера и фонарь подсветки отстегнулись от шлема астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Женщинам, несмотря на выполнение инструкций Центра управления полетами и экипажа МКС, не удалось прикрепить оборудование обратно. Камеру и фонарь пришлось упаковать в сумку, передает «Интерфакс».

Действия Кук специалисты ЦУПа контролировали при помощи камер ее коллеги. Отмечается, что проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Американские астронавтки в среду вышли в открытый космос для продолжения замены устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные. Ожидается, что выход астронавтов в открытый космос продлится около 6,5 часов.

В октябре прошлого года Кристина Кук и Джессика Меир совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта МКС.