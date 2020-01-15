Рубль резко снизился после отставки правительства

В ходе торгов на Московской бирже рубль резко снизился на фоне отставки правительства России.

В 16.30 мск курс доллара составил 61,725 рубля – это на 30 копеек ниже уровня до объявления об отставке. Евро стоил 68,725 рубля – минус 32,5 копейки, передает «Интерфакс».

Напомним, в среду вскоре после послания президента Федеральному Собранию премьер страны Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку. Путин попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Кроме того, Медведеву была предложена новая должность – зампреда Совета безопасности России.

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