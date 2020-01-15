Блогеры прокомментировали предложения Путина в послании Федеральному собранию

Представители российской блогсферы прокомментировали предложения и поручения, которые президент Владимир Путин дал в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Комментируя все озвученные Путиным изменения в Конституцию, телеведущий Владимир Соловьев написал: «Это уже будет Конституция суверенной России. Конституция Путина».

К дискуссии присоединилась и телеведущая Тина Канделаки. «Очень сильное послание, потому что последовательно от рождения до устойчивого будущего. Очень подробно про каждый уровень. Ну и вопрос про Конституцию снят. Госдума будет утверждать премьера. Сильно. И всех федеральных министров. Пошла жара. В зале сразу начался перешопот. Ну, это может быть реально большим шагом к началу серьезной политической конкуренции», – написала она.

Канделаки также отметила предложение запретить двойное гражданство для чиновников. «Как приятно про второе гражданство. Как же меня бесили чиновники со вторым гражданством», – написала она.

На предложения изменений обратила внимание и Ксения Собчак. «Запрет на иностранное гражданство и ВНЖ для глав субъектов, депутатов, членов правительства и судей – это сильно. Вот ведь кто-то сейчас нервно заерзал на стуле», – написала она.

Говоря о предложении предоставить Госдуме право утверждать премьер-министра, она написала: «Вот это да – теперь Дума будет утверждать премьера, а премьер – формировать правительство, вот это интересно, вот это накал будет».

Главред RT Симоньян прокомментировала предложение президента давать маткапитал за первого ребенка. «Я и за второго с третьим не брала. Велено рожать – надо рожать!» – написала Симоньян.

Ее поддержал и российский публицист Максим Кононенко. «Мы, кстати, тоже не брали. На черный день», – написал он.

Между тем Собчак предположила, что в связи с такими изменениями в России «грядет бэби-бум».

В свою очередь журналист Антон Красовский отметил, что президент раскритиковал представителей системы здравоохранения за срыв поставок жизненно необходимых лекарств.

«Вот президент даже говорит уже и о срывах лекарственных закупок, и о том, что нет препаратов в принципе и приходится возить. В прошлом году Минздрав провалил четыре (!) аукциона по закупкам ламивудина – важнейшего лекарства в схеме антиретровирусной терапии. И ничего. Люди год сидели без таблеток, наверняка и смерти были, просто их же не регистрируют таким образом. Хоть один чиновник пострадал? Ну нет, конечно. Будут последствия в результате послания? Президент уже сам предлагает схему решения вопроса: создание единой базы льготников, централизованная закупка незарегистрированных форм. Президент! Все делается через администрацию! То есть в профильных ведомствах до этого соображающего человека не нашлось», – поделился мнением Красовский.