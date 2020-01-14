В РЖД захотели вдвое увеличить штрафы за правонарушения в поездах

В РЖД предложили поднять штрафы за административные правонарушения в поездах в два раза, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

«Предлагаемые изменения в Кодекс об административном правонарушении... двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения – с 500-1500 рублей до 1 тыс. – 3 тыс. рублей», – отмечается в презентации Пегова на заседании комитета Госдумы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что компания на законодательном уровне предполагает создать условия, которые увеличат безопасность пассажиров железнодорожного транспорта в поездах дальнего и пригородного сообщения.

«В качестве основного механизма реализации данных мер предлагается усилить меры административной ответственности... Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака», – сказал Пегов.

Напомним, с начала 2020 года РЖД отменили плату за посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования.