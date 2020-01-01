В РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах

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НОВОСТЬ ЧАСА:Отделение оператора ГТС Украины от Нафтогаза завершено
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Север принес России один из главных успехов 2019 года
Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль
Как государство помогает фермерам богатеть
За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Выживший Ваня Фокин – это все мы
Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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Пожалуйста, не дарите крыс!
Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
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Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
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