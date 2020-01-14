Грузинская оппозиция раскритиковала планы строительства дороги к границе с Россией

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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара

Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один столФото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press,
Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Вопреки всем усилиям России и Турции, пока не удалось примирить воюющие стороны в Ливии. Основная цель переговоров между Халифой Хафтаром и Фаизом Сараджем – прекращение огня – накануне достигнута не была, а во вторник утром уже возобновились боевые действия в окрестностях столицы страны Триполи. Что помешало соглашению враждующих сторон и сможет ли что-то изменить конференция по Ливии в Берлине 19 января?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
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Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
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Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

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              Грузинская оппозиция раскритиковала планы строительства дороги к границе с Россией

              14 января 2020, 15:20

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Грузинская оппозиция во вторник выразила протест в связи с планами инвестировать свыше 550 млн долларов в строительство дороги от села Квешети до населенного пункта Коби по направлению к границе с Россией. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              «Абсолютно неадекватно для нашей бедной страны тратить гигантские ресурсы, чтобы через Грузию ездили машины между Россией и Арменией», – заявил председатель парламентской фракции «Единого национального движения» (считается партией экс-президента Михаила Саакашвили) Роман Гоциридзе.

              По его словам, лучше бы эти средства были направлены на замороженное сейчас строительство Анаклийского порта.

              «С военной точки зрения проект этой дороги очень рискованный, – сказал Гоциридзе. – Фактически мы в состоянии войны с Россией, поэтому надо понимать, что эта дорога может понадобиться России для военной атаки».

              Лидер оппозиционной партии «Лело» банкир Мамука Хазарадзе заявил, что «строительство данной дороги отвечает интересам России».

              «Мы даем России возможность комфортно ввести танки в Грузию», – сказал он.

              Данная дорога должна быть сдана в 2023 году. Ее построят китайские строители из China Railway 23rd Bureau Group Co. Запланировано строительство двухлинейной асфальтобетонной дороги протяженностью 22,7 километров, шести мостов и пяти тоннелей, в том числе одно тоннеля протяженностью девять километров и шириной 15 метров – самого длинного в Грузии.

              Финансировать строительство дороги будут Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, которые выделили Грузии кредиты в размере 415 млн долларов и 60 млн долларов соответственно. Правительство Грузии, со своей стороны, выделяет для проекта 83,6 млн долларов.

              Участок Квешети-Коби является частью коридора транзитного значения Север-Юг. Дорога будет выходить на сложный географический маршрут, который отличается плохой проходимостью зимой из-за обильного снегопада и опасности схода лавин. С ней транзитное сообщение можно будет осуществить в любое время года.

              Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в декабре заявила, что 2020-й год будет сложным в отношениях России и Грузии.


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