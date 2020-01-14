«Адмирал Эссен» провел учения по ПВО в Средиземном море

Взгляд
14 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
Разделы

Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
Перейти а раздел…

Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
Перейти а раздел…

Победа «майдана» может пойти Абхазии на пользу

После отставки Рауля Хаджимба (слева) обязанности президента будет исполнять Валерий Бганба Фото: пресс-служба президента Абхазии
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы, утвердил и. о. главы государства премьер-министра Бганбу и назначил на 22 марта новые выборы, в которых Хаджимба участвовать не будет. Так завершился «абхазский майдан» – острая фаза политического кризиса, но сам кризис не преодолен. Что ждет республику, где оппозиция свергла пророссийского президента? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Москва разыгрывает ливийскую карту

    Какие страны бомбили американские военные базы

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

            Перейти а раздел…

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно, где будут расшифрованы черные ящики украинского Boeing
              Стал известен размер «экологического налога» на транзит нефти через БелоруссиюВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолетаЭксперт объяснил отказ Хафтара подписать договор о прекращении огняФутболист Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина
              Протоиерей Чаплин призвал наградить едва не отлученного от церкви блогераЛавров назвал убийство Сулеймани кульминацией действий СШАЭрдоган пообещал преподать урок ХафтаруСадальский пошутил про падение модели из окна дома внука Михалкова
              В Госдуме ответили на претензии НАТО по размещению «Искандеров-М»Требование исполнить песни на русском языке привело к массовой драке в ГрузииШендерович приравнял Россию к гитлеровской ГерманииПевица Валерия ответила на требование уехать из России

              Главная тема


              НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

              «Десять дней праздновать»


              В Литве предложили отметить день взятия Москвы

              инсценировки «химатак»


              Россия созвала СБ ООН по инциденту в сирийской Думе

              «Машина времени»


              Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

              Видео

              прогноз роста


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              успехи дипломатии


              Что получит Россия от примирения в Ливии

              разоблачение фейков


              Минздрав попал под удар информационной войны

              Рекордный джекпот


              Сергей Мардан: У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

              Слушать камертон


              Сергей Сафронов: Массовая культура не может создать эталонного русского

              Разрушить изнутри


              Герман Садулаев: Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы старый Новый год?

              «Адмирал Эссен» провел учения по ПВО в Средиземном море

              14 января 2020, 13:32

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Средиземном море провел тренировку по противовоздушной обороне, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

              «По легенде учения система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Эссен» отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения», – передает ТАСС сообщение флота.

              В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их электронными пусками.

              Напомним, в декабре экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбы по морской и воздушным целям в Черном море.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............