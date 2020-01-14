В Литве предложили отметить день взятия Москвы

Депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас предложил отметить дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.

«Я думаю, что, возможно, этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. 1 октября 1610 года ворота Москвы были открыты для польских и литовских войск. 11 октября республиканские войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, склады оружия. … В то же время мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства. Я серьезно. Десять дней мы могли бы праздновать», – написал депутат в Facebook.

Так он отреагировал на сообщения о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.

Москва была занята польско-литовскими войсками в ходе Русско-польской войны Смутного времени. Армия гетмана Станислава Жолкевского стояла в Кремле два года и была выбита оттуда в 1612 году Вторым ополчением под командованием Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.