Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», – написала Захарова в Facebook.

Напомним, днем освобождения Варшавы считается 17 января, так как 14-17 января 1945 года столицу Польши освободили советские войска в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции.

При этом в пресс-службе города заявили, что «много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве».