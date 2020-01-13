Инфляция в Венесуэле за 2019 год превысила 7 тыс. процентов

Рост цен в Венесуэле за 2019 год составил 7374,4%, свидетельствуют данные комитета по финансам Национальной ассамблеи Боливарианской Республики.

«Постоянный комитет по финансам [Национальной] ассамблеи обнародовал национальный индекс потребительских цен, согласно которому, месячная инфляция в декабре 2019 года составила 33,1%, накопленная [с начала года] инфляция – 7374,4%, годовая инфляция – 7374,4%», – приводит данные комитета по финансам ТАСС.

Согласно опубликованным данным, самый высокий уровень роста цен в Венесуэле был зафиксирован в январе 2019 года (191,6%), самый низкий – в марте (18,1%).

Напомним, в январе Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту.

В августе 2018 года в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта «петро», стоимость которой приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти. В мае 2019 года Венесуэла захотела перейти на расчеты с Россией в рублях.

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