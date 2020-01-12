Стало известно, могут ли Шамсутдинова признать «потерпевшим» по делу о стрельбе в части

Рядового Рамиля Шамсутдинова, который находится в статусе обвиняемого, не могут признать «потерпевшим» в рамках уголовного дела об убийстве в Забайкалье своих восьмерых сослуживцев, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшие по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, Шамсутдинов «остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве».

Защита Шамсутдинова заявляла ранее, что добивается переквалификации дела на менее тяжкий состав – на статью об убийстве в состоянии аффекта. При этом адвокат Руслан Нагиев заявлял, что Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими по другому уголовному делу – о неуставных отношениях.

Источник подчеркнул, что защитники Шамсутдинова сообщили СМИ недостоверную информацию о возбужденном уголовном деле, что привело к ее искажению.

По его словам, возбужденное уголовное дело, о котором сообщили адвокаты, «касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией военных и правоохранительных органов в ходе анонимного анкетирования солдат части».

«В ходе занятий спортом подразделения срочников один из них, проявляя излишнюю требовательность при обучении выполнению физических упражнений, позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам», – уточнил он.

Источник подчеркнул, что заявления о доказательстве «дедовщины» в «деле Шамсутдинова» являются «отчаянной попыткой выдать желаемое за действительное».

«Следует также учесть, что подозреваемого в рукоприкладстве сослуживца в числе убитых Шамсутдиновым не было», – добавил он.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.