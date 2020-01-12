Директор школы-интерната присвоила 1,5 млн рублей из пенсий инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната – ее подозревают в мошенничестве с пенсиями по инвалидности четверых учеников.

Сумма украденного превысила 1,5 млн рублей, передает «Ридус».

Женщина якобы обналичивала средства, поступающие на сберкнижки учеников, заверяя, что приобретет необходимые для них вещи. Однако стоимость купленного оказывалась намного меньше снятых сумм, остаток которых директор присваивала.

Ученики во время учебы в интернате не располагали точной информацией о суммах на счетах, потому факт присвоения денег был обнаружен не сразу.

В данный момент директор находится под подпиской о невыезде. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее сотрудница банка украла у московского пенсионера 8 млн рублей.