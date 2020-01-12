Стали известны новые факты о романе Меган Маркл с британским принцем

Подруга актрисы Меган Маркл рассказала СМИ подробности того, как та познакомилась с британским принцем Гарри, а также объяснила, почему пара решила сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Джина Нелторп-Коун, познакомившаяся с Маркл в 2014 году, рассказала изданию Daily Mail, что актриса обладает яркой индивидуальностью, твердым характером, и способна заставить любого человека рядом с ней чувствовать себя так, как будто он один имеет значение в этом мире, передает РЕН ТВ.

Женщина стала бизнес-консультантом Маркл и помогла ей получить несколько предложений от спонсоров и брендов.

Нелторп-Коун призналась, что начало отношений подруги с британским принцем не стало для нее новостью – она сразу поняла, что Меган «загипнотизировала» Гарри.

«Она мне доверительно рассказывала, что их отношения стали достаточно близкими, чтобы впервые поехать вместе в отпуск», – сказала бывшая бизнес-консультант актрисы.

Общение женщин было близким до тех пор, пока Меган не рассказала, что хотела бы выйти замуж за принца. Нелторп-Коун поделилась с подругой опасениями, объяснив, что быть подругой принца, не говоря уже о браке – большая ответственность и большое внимание со стороны общества.

Меган же ответила, что не хочет это слышать. При этом актриса никогда не проявляла интереса к жизни британской королевской семьи и традициям - она хотела королевской славы, а не ежедневной рутины.

Нелторп-Коун отметила, что не была сильно удивлена, когда узнала о решении Гарри и Меган отказаться от королевских полномочий.

«Меган, в первую очередь, деловая женщина, и с чисто коммерческой точки зрения, это прекрасное время для нее, чтобы начать с того места, где она остановилась, и строить свою карьеру как актрисы и общественного деятеля. И если это означает вытащить Гарри из королевской семьи в ее мир – «реальный мир», как она это ощущает, – пусть будет так», – сказала женщина.

По ее словам, решение Меган Маркл двигаться вперед может показаться резким и даже безжалостным тем, кто остался позади.

«Это случалось несколько раз раньше, в том числе и со мной», – вспоминает она.

Экс-помощница Маркл добавила, что рассмеялась, когда Меган в одном из интервью сказала, будто при знакомстве с Гарри не знала, что он принц.По ее словам, у Меган были большие планы.

«Мы собираемся изменить мир», – проговорила она мне на ухо, ее глаза сверкали твердым намерением. Я поняла, что она собирается править миром. Я уверена, что именно ее влияние на Гарри уводит его от семьи», – считает бывшая подруга Маркл.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл выступили с громким заявлением о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

Затем сообщалось, что Маркл заключила контракт с Disney.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены.