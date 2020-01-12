Стали известны новые факты о романе Меган Маркл с британским принцем

Взгляд
12 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
Разделы

Аппетиты Нафтогаза по Крыму становятся необузданными

Нафтогаз с новой силой раскручивает крымскую историюФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Получив 3 млрд долларов от Газпрома, Нафтогаз снова взялся за историю с крымскими активами. Сумма требуемых Киевом компенсаций за нефтегазовые активы полуострова растет каждый год на 1-2 миллиарда долларов. Почему крымские иски остались за скобкой обнуления взаимных судебных претензий РФ и Украины при подписании нового транзитного контракта и удастся ли Нафтогазу получить с России эти миллиарды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
Перейти а раздел…

Как нацпроекты поднимают провинциальную медицину

ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» открываются даже там, где их не было и в советские временаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Первый год работы национальных проектов принес ощутимые результаты для жителей России. В частности, ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» открываются даже там, где их не было и в советские времена. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал на открытии фельдшерского пункта в отдаленной деревне Южного Урала – а заодно выяснил, как различные нацпроекты могут работать в единой связке даже в труднодоступных местах. Подробности...
Перейти а раздел…

Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женойФото: Matt Dunham/AP/ТАСС
Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекситом? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие страны бомбили американские военные базы

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана
              Ирак захотел получить С-400В ЦБ разъяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную системуНа Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»Польша не поверила в способность санкций США остановить «Северный поток – 2»
              На Украине раскрыли детали диалога пилота Boeing с аэропортомСША собрались выгнать саудовских военных за экстремизм и детское порноНазвавший русский язык «клоачным» профессор вновь оказался в центре скандалаКафельникова рассказала о ЧП с выпавшей из окна квартиры внука Михалкова моделью
              США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефтиПосла Британии задержали в ИранеПотепление в России оказалось ускореннымMaruv в третий раз за год обокрали на Украине

              Главная тема


              Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

              дружелюбное и прохладное


              Немецкая пресса сравнила отношение Меркель к России и США

              это диагноз


              Пушков ответил на попытку Турчинова обвинить Россию в авиакатастрофе в Иране

              в центре Москвы


              Модель выпала из окна квартиры внука Михалкова

              Видео

              конфликтный регион


              Россия вытесняет США с Ближнего Востока

              авиакатастрофа в Тегеране


              В гибели украинского Boeing заподозрили неопознанный объект

              бывший ссср


              Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

              стихийное бедствие


              Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

              страх войны


              Герман Садулаев: В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?

              Стали известны новые факты о романе Меган Маркл с британским принцем

              12 января 2020, 12:54

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Подруга актрисы Меган Маркл рассказала СМИ подробности того, как та познакомилась с британским принцем Гарри, а также объяснила, почему пара решила сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

              Джина Нелторп-Коун, познакомившаяся с Маркл в 2014 году, рассказала изданию Daily Mail, что актриса обладает яркой индивидуальностью, твердым характером, и способна заставить любого человека рядом с ней чувствовать себя так, как будто он один имеет значение в этом мире, передает РЕН ТВ.

              Женщина стала бизнес-консультантом Маркл и помогла ей получить несколько предложений от спонсоров и брендов.

              Нелторп-Коун призналась, что начало отношений подруги с британским принцем не стало для нее новостью – она сразу поняла, что Меган «загипнотизировала» Гарри.

              «Она мне доверительно рассказывала, что их отношения стали достаточно близкими, чтобы впервые поехать вместе в отпуск», – сказала бывшая бизнес-консультант актрисы.  

              Общение женщин было близким до тех пор, пока Меган не рассказала, что хотела бы выйти замуж за принца. Нелторп-Коун поделилась с подругой опасениями, объяснив, что быть подругой принца, не говоря уже о браке – большая ответственность и большое внимание со стороны общества.

              Меган же ответила, что не хочет это слышать. При этом актриса никогда не проявляла интереса к жизни британской королевской семьи и традициям - она хотела королевской славы, а не ежедневной рутины.

              Нелторп-Коун отметила, что не была сильно удивлена, когда узнала о решении Гарри и Меган отказаться от королевских полномочий.

              «Меган, в первую очередь, деловая женщина, и с чисто коммерческой точки зрения, это прекрасное время для нее, чтобы начать с того места, где она остановилась, и строить свою карьеру как актрисы и общественного деятеля. И если это означает вытащить Гарри из королевской семьи в ее мир – «реальный мир», как она это ощущает, – пусть будет так», – сказала женщина.

              По ее словам, решение Меган Маркл двигаться вперед может показаться резким и даже безжалостным тем, кто остался позади. 

              «Это случалось несколько раз раньше, в том числе и со мной», – вспоминает она.

              Экс-помощница Маркл добавила, что рассмеялась, когда Меган в одном из интервью сказала, будто при знакомстве с Гарри не знала, что он принц.По ее словам, у Меган были большие планы.

              «Мы собираемся изменить мир», – проговорила она мне на ухо, ее глаза сверкали твердым намерением. Я поняла, что она собирается править миром. Я уверена, что именно ее влияние на Гарри уводит его от семьи», – считает бывшая подруга Маркл.

              Ранее стало известно, что  принц Гарри и Меган Маркл выступили с громким заявлением о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

              Затем сообщалось, что Маркл заключила контракт с Disney.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............