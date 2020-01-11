Меган Маркл заключила контракт с Disney

Супруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, подписала контракт с киностудией Disney, пишет The Times.

По информации издания, американская киностудия перечислит средства благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке, передает ТАСС.

Финансовая составляющая контракта Маркл, а также информация о том, в каком фильме или фильмах она планирует сыграть, не раскрываются.

В четверг принц Гарри и Меган Маркл выступили с громким заявлением о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

Между тем в британских продолжаются дискуссии о том, смогут ли принц Гарри и Маркл обеспечить себе финансовую независимость. Так, телеканал Sky News привел мнения ряда аналитиков, предположивших, что при умелом использовании своего имиджа герцог и герцогиня Сассекские лишь за первый год после своей «отставки» смогут заработать около полумиллиарда фунтов (655 млн долларов).