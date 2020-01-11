Умер правивший с 1970 года султан Омана

Султан Омана Кабус бен Саид, который руководил страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет, сообщила канцелярия правителя.

Канцелярия сообщила, что он «был призван к себе Аллахом вечером в пятницу». В стране объявлен трехдневный траур. Пока длится траур, не будут работать общественные и частные учреждения и организации, передает РИА «Новости».

С 2015 года он страдал раком. В последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния, передает ТАСС.

Султан публично не называл наследника. Его должна выбрать правящая семья. Если по этому вопросу членам семьи договориться не удастся, будет вскрыт конверт с письмом, в котором Кабус бен Саид должен был указать имя нового правителя.