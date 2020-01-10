Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

Москва вошла в пятерку лучших городов на планете в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщили в московском комплексе экономической политики. Эксперты подчеркнули улучшение экономических, климатических условий в городе, безопасности.

«В ежегодном рейтинге Best Cities, опубликованном 7 января, Москва поднялась на одну строчку вверх на пятое место и оставила позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим. Продвижение в рейтинге с такими соседями как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места, – это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города», – сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.

Рейтинг Best Cities проводится среди 100 ведущих мировых городов, он оценивает города по шести категориям, в пяти из них Москва показала позитивную динамику.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов отметил, что самый большой скачок наблюдается в категориях «Экономическое процветание» (за год со 117 на 20 место), «Место жительства» (оценка климата, безопасности, городской среды), «Времяпрепровождение» (культура, ресторанная сфера и шопинг), «Популяризация» (упоминаемость в интернете), «Продукт» (инфраструктура и достопримечательности).

Компания Resonance Consultancy является одним из ведущих мировых консультантов в области туризма, недвижимости и экономического развития. Рейтинг Best Cities сопоставляет мегаполисы мира с населением от 1 млн человек и позиционируется как самый объективный анализ из существующих.

В июле 2019 года Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира.