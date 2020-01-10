Экс-главврача больницы в Астрахани наказали за избиение подчиненной

Астраханский областной суд оштрафовал на 5 тыс. рублей бывшего главврача областной детской больницы Игоря Ливинсона за избиение подчиненной, сообщил представитель суда.

По словам представителя суда, еще в конце ноября Ленинский районный суд Астрахани назначил Ливинсону штраф в 20 тыс. рублей по административной, а не уголовной статье о побоях, передает РИА «Новости».

Об этом решении тогда публично не сообщалось. Теперь же выяснилось, что прежнее решение обжаловали, и областной суд поставил точку в этой истории.

«Астраханский областной суд рассмотрел жалобу. Размер штрафа снижен до 5 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу», – сказали в суде.

Напомним, в сентябре минувшего года в СМИ прошла информация о конфликте в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой, где главврач Ливинсон «нанес телесные повреждения» заведующей консультативной поликлиникой. Впоследствии Ливинсон уволился, а «Единая Россия» исключила его из своих рядов.

О мотивах драки официально не сообщалось. По информации местных СМИ, конфликт вспыхнул из-за якобы необоснованного увольнения заведующей.