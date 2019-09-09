ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до окончания судебных разбирательств приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров.

«Рассмотрение дела приостановлено до конца судебного процесса», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В феврале ФАС завела антимонопольное дело против двух крупных нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» по подозрению в сговоре, который привел к скачку цен на топливо на бирже весной 2018 года.

Позже Арбитражный суд Москвы признал незаконным возбуждение Федеральной антимонопольной службой этого дела, однако ведомство обжаловало это решение.