Стало известно о дефиците топлива на Украине

Дефицит топлива возник на украинских АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, некоторые заправки вынуждены прекратить работу.

«Дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что Украинская железная дорога не справляется с увеличением потока грузов. Кроме этого, на ситуацию влияет медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом», – сообщает агентство Oilpoint со ссылкой на участников топливного рынка, присутствовавших на обсуждении данного вопроса в министерстве инфраструктуры Украины.

Отмечается, что данная ситуация настолько сложна, что ряд железнодорожных станций оказались парализованы. «Состав Кременчуг – Киев вместо семи дней идет 20–30 дней, не говоря уже о других отправителях – о той же Белоруссии», – отметил источник.

Напомним, в июле кабмин Украины ввел специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Власти страны заявляли, что планируют заместить дизельное топливо из России поставками из Белоруссии и Евросоюза.

В августе объемы поставок российского дизельного топлива на Украину сократились вдвое.