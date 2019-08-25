Украина заявила о резком снижении поставок дизтоплива из России

Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились вдвое, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

«В августе объемы поставок дизеля из России уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее», – сообщил он на своей странице в Facebook.

Герус добавил, что речи о дефиците топлива на Украине идет. По его словам, выросли поставки из Белоруссии, европейских стран и «с морских направлений».

Он сообщил, что цены на дизтопливо в стране несколько снизились, что, по словам представителя президента Украины, доказывает, что решение Киева о вводе пошлин было «продуманным, своевременным и эффективно имплементированным».

Напомним, в июле кабмин Украины ввел специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Власти страны заявляли, что планируют заместить дизельное топливо из России поставками из Белоруссии и Евросоюза.