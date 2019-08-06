Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

«Мы получили информацию, что [белорусский] Мозырский нефтеперерабатывающий завод переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает примерно на 25% поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре. Если раньше они были где-то 180 тыс. тонн в месяц, то сейчас они будут 250-260 тыс. тонн в месяц», – пояснил Герус, передает РИА «Новости».

Он добавил, что увеличение объемов поставок наблюдается из Литвы и других стран ЕС. Вместе с этим на украинских нефтеперерабатывающих заводах зафиксирован незначительный рост производства.

«Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, из стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из РФ, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза», – пояснил Герус.

Представитель Зеленского в кабмине отметил, что в сентябре также будет обеспечена дополнительная поставка сырья по морю и поставки с Мозырского НПЗ.

«Мы видим абсолютно стабильные и спокойные следующие три месяца. В октябре сезонный спрос снижается и потребление дизеля будет дальше сокращаться, в октябре-ноябре уже будут более низкие показатели того, что нам потребуется», – сказал Герус.

Он уточнил, что доля поставок дизтоплива из России будет снижена в сентябре до 10-15%.

Герус подчеркнул, что Украина не против поставок этого ресурса из России в «разумных рамках, главное, чтобы это не создавало риски и угрозы для стабильности рынка, и второе, чтобы платились соответствующие налоги».

Вместе с тем представитель президента в кабмине отметил, что Украина не собирается полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России, поскольку это может вызвать рост розничных цен.

Напомним, с 1 августа на Украине вступили в силу спецпошлины почти на все товары из России, они затрагивают дизтопливо, сжиженный газ, плоский прокат и многие другие российские продукты.