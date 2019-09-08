Россиян предупредили о сильных дождях

На юге европейской территории России сохранится неустойчивая погода с сильными дождями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что очень интенсивные дожди ожидаются в Краснодарском крае, включая горные и предгорные районы Черноморского побережья. Осадки будут сопровождаться ветром до 20-23 метров в секунду.

Также неблагоприятная погодная ситуация продолжает сохраняться на Дальнем Востоке. Так, во Владивостоке и на мысах до Приморского края порывы ветра достигали 35 метров в секунду, сообщил Вильфанд.