Катамадзе на украинском ТВ призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая в июне заявила, что больше не будет выступать в России, на украинском телеканале «1+1» призналась в любви к российским поклонникам.

«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», – передает ее слова РИА «Новости».

20 июня в Грузии начались массовые антироссийские акции, сопровождавшиеся беспорядками. Катамадзе в июне выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», и заявила, что это выступление было ее последним в России.

В начале августа стало известно, что она отменила выступление в концертном зале Vegas City Hall в Москве, которое должно было состояться 27 марта 2020 года.

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