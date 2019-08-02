Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в России

Грузинская исполнительница Нино Катамадзе отменила выступление в концертном зале Vegas City Hall в Москве, которое должно было состояться 27 марта 2020 года.

«К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России», – сообщили в пресс-службе концертного зала РИА «Новости»

В июне Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», это выступление она назвала самым тяжелым и заявила, что давать концерты в России больше не будет.

20 июня в Грузии начались массовые беспорядки после визита в страну депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.