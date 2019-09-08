Наблюдателем на выборах в Вологодской области стал потомок д’Артаньяна

Эксперт Ассоциации наблюдателей Независимого общественного мониторинга Эмери де Монтескье д'Артаньяни и ведущий аналитик Французского института геополитики Алеся Милорадович прилетели в Вологодскую область, чтобы работать в регионе в качестве международных экспертов.

Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескье Фезенсак д'Артаньян – потомок жившего в 17 веке Шарля де Монтескье, который был одним из трех прототипов знаменитого мушкетера Дюма. В качестве эксперта он выступает уже не в первый раз. В 2017 году он работал на выборах в Ярославской области, сообщает Regnum.

Наблюдателей на избирательные участки могут назначать сами кандидаты, а также общественная палата. На сегодня их зарегистрировано порядка 3 тыс. человек.

Жители Вологодской области в воскресенье выбирают губернатора, членов местных администраций. В областном центре также проходят выборы депутатов в гордуму.