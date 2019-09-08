Хорваты запретили сербам «помолиться на месте убийства сербских детей»

Сербские и хорватские власти вошли в острую полемику в связи с запретом делегации минобороны Сербии приезжать на памятные мероприятия в бывшем фашистском концлагере Ясеновац.

Офицеры, кадеты и ученики в составе делегации минобороны Сербии направились в субботу в Хорватию, чтобы почтить память жертв концлагеря. Они намеревались посетить торжественную заупокойную службу в монастыре Святого Иоанна Крестителя, их пригласил епископ Пакрачко-Славонский Йован. Визит был официально заявлен хорватской стороне, передает РИА «Новости».

На границе Хорватии делегации запретили въезжать в страну. После этого разгорелась ожесточенная полемика между Белградом и Загребом. Так, премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что попытка въезда сербов была «провокацией», потому что они были в униформе. Его поддержала и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

«Понимаю, что хорваты не хотят вспоминать свое прошлое и то, что происходило во Вторую мировую войну. А заявления, которые я слышал из Польши, лучше вообще не комментировать», – заявил в ответ президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Грабар-Китарович на памятных мероприятиях в Польше говорила, что хорваты внесли самый большой вклад в борьбу с фашизмом пропорционально населению страны.

«Нет большей провокации по здравой логике, чем запретить сербам помолиться на месте страдания убитых сербских детей. Не существует более отсталой политики, чем та, что ищет оправдания для (девиза хорватских нацистов-усташей) «За дом готовы» и преступлений фашистов», – заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

Отметим, что независимое государство Хорватия под руководством хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало во Вторую мировую войну территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии. Именно они создали в августе 1941 году одну из самых известных систем лагерей смерти Ясеновац. Концлагерь предназначался для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Людей убивали специальными ножами и молотами, топили, хоронили и сжигали заживо.

Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. Мемориальный комплекс содержит сведения о 83 тыс. жертв.