Власти Греции объявили о масштабной приватизации

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о немедленной приватизации Государственной газовой компании (ДЕПА, DEPA), нефтяной компании «Эллиника Петрелеа» (Greek Petroleum) и Афинского аэропорта.

«Немедленно начинается приватизация ДЕПА, «Эллиника Петрелеа» и Афинского аэропорта», – приводит ТАСС премьера Греции.

Решение о приватизации он объяснил необходимостью ускорения экономического роста, а также огромными долгами Государственной энергетической корпорации (ДЕИ, DEI) и необходимостью реформирования компании.

По словам Мицотакиса, новому правительству Греции понадобилось всего несколько дней, чтобы начать продажу 30%-ной доли государства в афинском аэропорту.

Кроме того, политик объявил о планах налоговых льгот для предприятий и населения.

«Налог на прибыль предприятий сокращается с 28% до 24%, а на дивиденды – с нынешних 10% до 5%. Налог для новых сельскохозяйственных предприятий составит всего 10%, причем новый закон о сельскохозяйственных кооперативах поступит в парламент в самое ближайшее время», – подчеркнул премьер. Ставка подоходного налога для доходов домохозяйств, достигающих 10 тыс. евро в год, снижается до 9% с 22%, при этом сохранится прежний уровень не облагаемого налогом минимума.

По его словам, приостанавливается на три года уплата НДС на сооружение новых зданий. При этом будет делаться скидка в 40% на стоимость ремонта или модернизации зданий. В среднесрочной перспективе будет отменен налог на ремесленников и так называемый налог солидарности, который платят семьи, имеющие высокие доходы, подчеркнул Мицотакис.

Глава правительства объявил, что в 2020 году на каждого нового ребенка будет выплачиваться пособие в размере 2000 евро, за исключением тех семей, которые попадают в категорию с очень высоким доходом. Товары для детей, шлемы для мотоциклистов и детские сиденья будут облагаться сниженной ставкой НДС в размере 13%.