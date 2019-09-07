В СПЧ осудили нарушение правил агитации в преддверии выборов

В преддверии выборов эксперты зафиксировали распространение фейковых новостей в Санкт-Петербурге, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По его словам, бывший муниципальный депутат Даниил Кен лично признался в нарушении закона. В соцсетях он рассказал, что отказывается от дня тишины и намерен продолжить агитировать на предмет местных выборов в округе Светлановское, передает РАПСИ.

«Действия господина Кена в «день тишины» – циничная демонстрация неуважения к закону и избирателям. Не понятно, как только местные педагоги лояльны к такому лидеру местного профсоюза учителей. К сожалению, он не одинок в своем неуважении к закону», – отметил Брод.

Он подчеркнул, чтоэксперты ассоциации «Гражданский контроль» уже зафиксировали поток фейковой информации.

«Похоже, завтра, в день голосования, фейков будет еще больше. Что ж, будем наблюдать и проверять!» – отметил Брод.

Член СПЧ уточнил, что наблюдатели тщательно следят за информацией в соцсетях, однако со стороны незарегистрированных кандидатов возможны сознательные нарушения.

«Отмечу, что любые действия, призывающие голосовать за или против кого-либо из кандидатов в день, предшествующий выборам, согласно КоАП являются наказуемыми. Видимо, Кен давно не открывал избирательное законодательство», – сказал Брод.

Он напомнил, что агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. За проведение предвыборной агитации вне агитационного периода грозит административный штраф.

Ранее Роскомнадзор предупредил иностранные соцсети о недопустимости политической рекламы 7 и 8 сентября.