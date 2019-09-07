Зеленский прибыл в аэропорт для встречи самолета из России

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь» в Киеве, где ожидают самолет с участниками договоренностей об освобождении между Украиной и Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24».

Уточняется, что в аэропорт также приехали генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и родственники задержанных.

Ранее сообщалось, что автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».