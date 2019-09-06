Набиуллина сообщила о попадании ключевой ставки в диапазон нейтральности

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка на данный момент находится в диапазоне нейтральности, однако он может меняться под воздействием внутренних и глобальных факторов.

«Несколько слов о перспективах денежно-кредитной политики. После пяти лет движения от жесткой к умеренно жесткой и далее к нейтральной денежно-кредитной политике мы, наконец, вошли в область значений ключевой ставки, которую мы расцениваем как вероятный диапазон нейтральной ставки», – цитирует выступление Набиуллиной на пресс-конференции «Интерфакс».

«С учетом принятого сегодня решения ключевая ставка находится на верхней границе этого диапазона от 6% до 7% в номинальном, или, что то же самое, от 2% до 3% в реальном выражении, при ожидаемой инфляции 4%. В связи с этим стоит отметить, что оценка уровня нейтральной процентной ставки – это не «точка», а область значений», – пояснила председатель ЦБ.

«Она зависит от широкого набора как внутренних, так и глобальных факторов, а также от трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. И может меняться с течением времени под воздействием этих факторов. Поэтому потребуется время, чтобы нащупать границы этой «области нейтральности», убедиться в том, что они соответствуют нашим текущим оценкам. Либо, при необходимости, эти оценки уточнить», – отметила Набиуллина.

«И главным критерием того, что мы правильно оцениваем эту область, станет устойчивое сохранение инфляции на цели - вблизи 4%», - подытожила она.

Набиуллина отметила, что есть вероятность пересмотра «границ» диапазона нейтральности есть, однако не факт, что подобный пересмотр будет.

«Диапазон нейтральности - во-первых, это расчетная величина, условная, строится на модели, на оценке разных показателей, поэтому с точностью сказать, что в данных условиях ставка... Вообще даже беспокоит не столько уровень ключевой ставки, сколько, чтобы денежно-кредитные условия были нейтральными. Это потребует мониторинга постоянного ситуации, именно - достигаем ли мы цели 4% или не достигаем. Поэтому мы допускаем возможность такой переоценки, но сейчас мы не говорим о том, что точно готовы переоценить. Хотя мы понимаем, что, например, уровень мировых равновесных ставок тоже может снижаться. Это один из факторов, который мы рассматриваем», - пояснила она.

Ранее Центробанк впервые с 2014 года снизил ключевую ставку до 7% годовых. Глава регулятора отметила возможность снижения ключевой ставки на одном из трех ближайших заседаний ЦБ.