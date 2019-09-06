ЦБ впервые за пять лет снизил ключевую ставку до 7%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., впервые с 2014 года этот показатель составил 7% годовых, следует из пресс-службы регулятора.

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Среди факторов, повлиявших на решение, ЦБ назвал продолжающееся замедление инфляции. В то же время в регуляторе заметили, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста российской экономики все еще складываются ниже ожиданий ЦБ. Также усилились риски существенного замедления мировой экономики, но до конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы.

«В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», – отметили в Центробанке.

Кроме того, с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов.

Также ЦБ понизил прогноз по цене на нефть на 2019 год с 65 долларов за баррель до 63 долларов за баррель. Регулятор пересмотрел прогноз и по цене на нефть в 2020 году до 55 долларов с 60 долларов за баррель, в 2021 году – до 50 долларов с 55 долларов, в 2022 году –до 50 долларов.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.